2026年4月に米国トランプ大統領が9年ぶりに訪中し、習近平国家主席と「グランドバーゲン（大国間の取引）」をやり、経済・関税問題と台湾問題がディールされると見られている。2026年1月16日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」は、習近平国家主席と最も多く会食してきた外交官といわれる元駐中国大使の宮本雄二氏が出演し、日米中関係の見通しと日本が取るべきスタンスを話したが、「日本がハシゴを外される恐れがある」という。