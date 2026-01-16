万博で唯一のデモ飛行に成功 「空飛ぶクルマ」の商業化へ ─今はインバウンドを含めた人やモノの移動が活発です。ANAホールディングス会長の片野坂真哉さんの25年の航空業界の振り返りは？ 片野坂25年の航空需要は旅客も貨物も基本堅調ですね。国際線に関してはインもアウトも好調で、インバウンドも増えています。国が目指す4000万人には確実に届きそうです。 一方で国内線はビジネス需要がコロナ前比の