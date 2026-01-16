1月16日の高知県内は高気圧に覆われて気温が上がり、四万十市で20度を超えるなど暖かい1日となりました。高知地方気象台によりますと、16日の県内は高気圧に覆われて良く晴れて各地で気温が上がりました。最高気温は四万十市江川崎で20.8度、四万十市中村で20.7度、高知で19.8度、南国日章で19.6度と4月上旬から中旬並みの暖かさとなりました。17日も引き続き高気圧に覆われて、各地で20度前後まで気温が上がる予想ですが、来週は