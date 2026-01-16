高知県南国市の高知高専で1月16日に推薦入試の合格発表が行われ、144人にひと足早く春が訪れました。校内の早咲きのサクラが日に日にほころびを増す南国市の高知高専では、16日に推薦入試の合格発表が行われました。受験生たちは合格者の受験番号が記されたボードから自分の番号を見つけると、ガッツポーズをしたり家族と抱き合ったりして合格を喜んでいました。■受験生「高専なので難しいので勉強も頑張るが、部活動