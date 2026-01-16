¶¦»ºÅÞ¹âÃÎ¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï1·î16Æü¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¦¹âÃÎ2¶è¤Ë¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¿·¿Í¤ÎÉÍÀîÉ´¹ç»Ò»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¦¹âÃÎ2¶è¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¤ÇÅÞ¤Î¸©°Ñ°÷²ñ¤ÇÉû°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÉÍÀîÉ´¹ç»Ò»á¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£16Æü¡¢¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤·¤¿ÉÍÀî»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÈãÈ½¤·¡¢¸©Ì±¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÃÏ°è¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë¤è¤ë¥±