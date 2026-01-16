浜岡原子力発電所のデータ不正問題で、中部電力の林社長は電力会社の業界団体トップを辞任しました。【映像】深々と頭を下げる林社長（実際の様子）電力大手でつくる、電気事業連合会は、16日付で林欣吾会長の辞任を発表しました。林会長は中部電力の社長を務めていて、中電が浜岡原発の再稼働審査で不適切なデータを提出していた問題を受け、原因究明などの対応に専念するため引責辞任したということです。林氏は2024年に