所属していた元タレントに性的暴行をしたとして、芸能事務所の元代表の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者芸能事務所の元代表・山中拓磨容疑者（39）は2023年8月、埼玉県春日部市にある事務所の部屋で、当時20代の女性に性的暴行をした疑いがもたれています。警察によりますと、女性は事務所に所属していた元タレントで、山中容疑者は代表という社会的立場を利用したということです。当時、部屋は密室で、山中