臼杵城跡の石垣 大分県臼杵市の国指定の史跡、臼杵城跡の石垣に落書きがされているのが見つかりました。 臼杵市教委によりますと、落書きは石灰のようなもので書かれていて15日午後、職員が見回りをしていた時に見つけたということです。 市教委は来週、警察に器物損壊の疑いなどで被害届を提出することにしています。