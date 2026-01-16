17日からの試験を前に受験生も気合十分です。 大分県大分市の大分上野丘高校では激励会が開かれました。 大分上野丘高校 “得点が付く”にかけて天を突く動作を繰り返す伝統の「天突き」で受験生たちが士気を高めていました。 ◆受験生「やっていくうちに頑張ろうという思いがどんどん強くなってきて、最後は大声出して頑張った。これに力を借りて本番でも頑張りたい」 「文系の国公立（志望）。天を突いた分