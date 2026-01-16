高級外車を時速200キロ以上で走行して乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させた罪に問われている男に、検察側は懲役15年を求刑しました。【映像】逮捕された容疑者彦田嘉之被告（56）は2020年、首都高速・湾岸線で「ポルシェ」を時速200キロ以上の制御困難な速度で運転して乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させたなどとして危険運転致死の罪に問われています。16日の裁判で検察側は、「道路が自分一人のためのものであるかのような