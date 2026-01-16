講演する冨岡豊彦さん＝16日午後、相模原市東日本大震災から3月で15年となるのを前に、東京電力福島第1原発事故で放射性物質の拡散を防ぐため、放水活動に当たった東京消防庁ハイパーレスキュー隊の元総括隊長冨岡豊彦さん（62）が16日、相模原市で講演した。「大災害に立ち向かった隊員たちがいたことを忘れないでほしい。二度とあんな事故を起こしてはならない」と訴えた。冨岡さんは参加者約180人を前に、放水活動の概要や