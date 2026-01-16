イラク戦争中の２００６年１１月、イラク中部アンバル州の州都ラマディで、アメリカ海軍特殊部隊「シールズ」（SEALS）の一小隊が、監視・狙撃任務に就いた。映画「ウォーフェア戦地最前線」（１月１６日公開、監督・脚本＝アレックス・ガーランド、レイ・メンドーサ）は、その時、彼らが体験した阿鼻叫喚（あびきょうかん）を米兵たちの記憶に基づいて再現した作品。共同監督のメンドーサもそこにいた一人。ただならぬ臨場感