中部電力が浜岡原発の安全審査で地震の想定を過小評価していた問題をめぐり、大手電力10社からなる電事連＝電気事業連合会の会長で、中部電力社長の林欣吾氏は16日、会長を16日付けで辞任することを明らかにしました。社内の原子力部門を中心に、解体的な再構築に専念するためとしていて、林会長は「原子力事業に対する信頼を失墜させたものとして極めて重大な事象であり、心より深くお詫び申し上げる」と述べました。後任は未定で