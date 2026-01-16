スーパーのコメ価格が2週ぶりに値下がりです。農林水産省によりますと、1 月11日までの1週間にスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は前の週より149円安い4267円でした。1月上旬には最高値の4416円をつけていましたが、2週ぶりに値下がりに転じました。ただ、4000円台は19週連続で、コメの高値は続いています。市場関係者の間では2025年産の収穫量が増えたことや、業者の間で短期間で取引される「スポット価格」が下が