日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6256(6249) 6月限34(34) TOPIX先物 3月限9382(9382) 日経225ミニ 2月限2979(2979) 3月限138899(13889