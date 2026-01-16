大阪3月限 日経225先物54060-140（-0.25％） TOPIX先物3668.5-3.5（-0.09％） 日経225先物（3月限）は前日比140円安の5万4060円で取引を終了。寄り付きは5万4030円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万3990円）にサヤ寄せする形から、やや売りが先行した。開始直後に5万4170円まで下げ幅を縮めたが、その後はロング解消が優勢となり、前場中盤にかけて5万3760円まで売られた。ただ、前日の安値水準で下げ渋り、