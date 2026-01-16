日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4875円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 1( 1) ◯5万4750円コール 取引高(立会内) バ&#12540