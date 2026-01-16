立憲民主党と公明党は、新党の名前を「中道改革連合」と発表しました。想定される超短期決戦を前に、道内議員も臨戦態勢です。（公明党道本部佐藤英道代表）「頑張ります！頑張ります！頑張ります！」午後、新千歳空港で取材に応じ、来たる選挙に向けて意気込みを語ったのは、公明党北海道本部の佐藤英道代表です。（公明党道本部佐藤英道代表）「新しい政党・中道改革連合に参加することを決めました。みなぎる決意をもって勝