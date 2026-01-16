先週のスーパーにおけるコメの平均価格は5キロあたり4267円となり、過去最高値だった前の週より値下がりしました。農林水産省によりますと、今月5日から11日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は4267円でした。過去最高値だった前の週より149円安く、4300円を下回るのは11月半ば以来、およそ2か月ぶりです。農水省は「年末年始は休業する店が多く、販売価格の値上がりにつながったが、年明けで店が開き、