アパートの立ち退きの強制執行のため訪れた執行官ら2人が包丁で刺され、1人が死亡した事件。逮捕された男が家賃を数十万円、滞納していたとみられることがわかりました。事件は東京・杉並区のアパートの立ち退きをめぐって起きました。強制執行のため住人の部屋を訪れた東京地裁の執行官ら。山本宏 容疑者「これしか荷物がないので」こう言って、住人の男は段ボールを持って出てきましたが、中にはガスボンベ数本が「シュー」