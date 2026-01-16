政府が政治資金パーティーに関する大臣規範を改定し、政務3役による政治資金パーティーを事実上、全面禁止する方向で調整に入ったことが分かりました。政治資金パーティーに関する大臣規範では、「国民の疑義を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」とされていますが、大臣による政治資金パーティーは度々おこなわれていて、「規範に抵触する」と指摘するケースが相次いでいます。一方で、高市総理は去年、自身が大臣