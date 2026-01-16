化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、東京都監査委員はきょう（16日）、警視庁公安部の当時の捜査員3人に賠償金の負担を求めるよう警視庁に勧告しました。横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長らは、軍事転用できる噴霧乾燥機を中国などに不正輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消されました。社長らが賠償を求めた裁判では、警視庁や東京地検の捜査を違法だとして、東京都