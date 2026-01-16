秦野市役所（資料写真）任期満了に伴う秦野市長選は１８日、告示される。これまでに出馬表明したのは、いずれも無所属で、新人で元市職員の佐藤伸一氏（５８）、３選を目指す高橋昌和氏（６９）、新人で市議の伊藤大輔氏（４９）＝表明順＝の３人。市政の継続か刷新かを問う選挙は三つどもえの構図となりそうだ。投開票は２５日。佐藤氏は「世代交代を求める声が多く聞こえてきた。市民の声を生かせる市政運営を」と前回に続き