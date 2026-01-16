帝国データバンクは1月16日、2026年の注目キーワードについて、企業に対してアンケート調査を実施し、その結果を公表した。調査は2026年1月9日〜14日にインターネット調査で行い、有効回答企業は1247社。地政学リスクを懸念同社が企業に対して2026年の注目キーワードについて尋ねたところ、台湾問題や日中関係、対中依存などの「チャイナリスク」をあげた企業の割合が74.8%でトップとなり、以下、トランプ関税やドンロー主義(ドナ