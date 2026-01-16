2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍGLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê²»³Ú¤¬ºÌ¤ë¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ëÆ±²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¢¡¢¡¢¡¡ãKOBE MUSIC COMMONS 2025¡ä¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎºÇ¿·¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢TOTTEI¤ËºòÇ¯½Õ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿GLION ARENA KOBE¡£Âè1²ó¤È¤Ê¤ëÆ±²»³Ú