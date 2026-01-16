マイナビは2026年1月16日に、「2025年12月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2025年12月1日〜31日に、アルバイト情報サイト「マイナビバイト」に掲載された全国47都道府県の求人情報から、給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外のデータを除いて集計したもの。2025年12月度アルバイト・パート平均時給レポート○全国の平均時給推移(2020年1月〜2026年1月)2025年の