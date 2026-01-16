突如沸き上がった衆議院の解散。超短期の決戦へ向け、実際の選挙準備にあたる石川県内の自治体の職員からは、戸惑いの声が聞こえています。金沢市の選挙管理委員会を訪れると…「お待ちください」「わたし？」「はい、チラシまく件」電話対応に引っ切りなしの職員たち。選管の職員は：「ちょっと、一部投票所が変わるので。それに関する案内チラシをお送りしますので、お願いします。という電話」 他部署からの応援職員も入って