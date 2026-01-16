実業家のひろゆき氏が１６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。立憲民主党と公明党で結成された新党に言及した。立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は１６日、国会内で開いた会見で新党「中道改革連合」の設立を発表した。略称は「中道」。ひろゆき氏は「立憲と公明が合併し『中道改革連合』立憲の野田代表と公明党は元与党なので、現実的な中道路線を担えるとは思う」と私見を述べた上で「ただ、反原発で物価高も嫌