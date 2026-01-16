セブン‐イレブン・ジャパンは1月21日より、冷凍餃子「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修 焼餃子(12個入)」(321.84円)および「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子(12個入)」(321.84円)をエリア別に販売する。冷凍餃子「セブンプレミアム 宇都宮餃子会監修 焼餃子(12個入)」(321.84円)、「セブンプレミアム 宮崎市ぎょうざ協議会監修 焼餃子(12個入)」(321.84円)今回販売される商品は、利用者のニーズである「時短