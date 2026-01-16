coldrainが、2つのツアーの開催を発表した。2011年リリースから15周年を迎える2ndアルバム『The Enemy Inside』の完全再現ツアー＜THE ENEMY INSIDE XV ANNIVERSARY TOUR 2026＞の開催が決定。各地でゲストアーティストを迎え、東名阪にて計6公演実施される。また不定期開催としてスタートさせた、47都道府県のライブハウスを長いスパンで周る＜47 TOUR＞第3弾の四国編も同時に決定。ゲストアーティストは後日発表。＜THE ENEMY IN