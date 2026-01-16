2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が2月11日、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』をリリースする。これに伴って5月より開催される全国ツアー＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞の詳細が発表となった。＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞は、5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホールを皮切りに、8月6日の東京国際フォーラム ホールAま