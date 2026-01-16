シャオミ・ジャパンは、毛絡み防止機能付きで圧倒的な吸引力を誇るハイエンドモデル「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」と、ゴミを自動で収集するステーション付きのエントリーモデル「Xiaomi ロボット掃除機 H40」を2026年1月15日（木）に発売しました。実売価格は、G30 Maxが4万2800円、H40が3万9800円（いずれも税込）。 「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」 記事のポイント 今回の新製品は、同社の掃除機のなかで