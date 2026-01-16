CharaとYUKIのコラボレーションユニット・Chara+YUKIが、2月11日にリリースするニューシングル「背中にリボン」のジャケットと収録内容を公開した。本作にはTaka Perryが編曲プロデュースを手がけた新曲「背中にリボン」に加えて、2020年にリリースしたミニアルバム『echo』収録曲「鳥のブローチ」の小袋成彬によるリミックスと「echo」のQiezi Maboによるリミックスも収録。ジャケットは漫画家・牧野和子による描き下ろし作品とな