1994年に公開されカルト的人気を誇る映画『クロウ／飛翔伝説』をリブートしたビル・スカルスガルド主演映画『ザ・クロウ』（3月6日公開）より、日本版予告映像と場面写真10点が解禁された。【動画】歴史に残る復讐劇を目に焼き付けろ『ザ・クロウ』日本版予告主演を務めたビル・スカルスガルドは、北欧の“最強”俳優一家スカルスガルド家の三男。『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のペニーワイズ役で一躍脚光を浴