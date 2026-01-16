にしなが、2026年3月18日にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』の収録曲を発表した。本作には、これまで発表されてきた「ホットミルク」「春一番」「シュガースポット」「わをん」「輪廻」「パンダガール」などの楽曲に加え、新録8曲を含む全21曲が収録される。また、アルバムリリースに先立って、1月21日に「ドレスコード」が先行配信されることも決定した。あわせて、各店舗のオリジナル特典絵柄も解禁さ