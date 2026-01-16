◆Ｗ杯ジャンプ男子札幌大会予選（１６日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）五輪初出場を目指す小林朔太郎（２５、雪印メグミルク）は、１１７メートルを飛び３８位で予選を通過した。今季は、Ｗ杯開幕メンバーとして海外を転戦した。シーズン開幕当初はミラノ・コルティナ五輪出場を射程圏に捉えていたが、「Ｗ杯初戦から状態が崩れた。練習をしないまま試合でどうにか直そうと