自民党の菅義偉元首相（７７）が１６日、次期衆院選に立候補せず、今期限りで引退する意向を固めた。既に周囲へ伝え、近く表明する。菅氏はスポーツ報知の取材に応じ、出馬しないことを明らかにした上で、「皆様には、ありがとうございましたとお伝えしたい。本当にお世話になりました」と語った。１７日には横浜市内で不出馬の理由などについて支援者らに説明する。秋田県でイチゴ農家の長男として生まれた。背番号３に憧れ、