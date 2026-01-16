コレサワが、2025年に開催した自身初となる単独日本武道館公演の模様を収録したライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』を2026年3月18日にリリースすることを発表した。本作には、公演で披露された全25曲に加え、オープニングSE等を含むステージの模様をフルパッケージで収録。代表曲「たばこ」や「元彼女のみなさまへ」はもちろん、最新アルバムからの楽曲や武道館ver.のアレンジなど、コレサワの