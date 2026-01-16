6人組の韓国ガールズグループ・NMIXXが、「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。第631回となる今回披露するのは、2022年にデビュー曲としてリリースされた楽曲、「O.O」だ。様々なジャンルが複雑に絡み合う唯一無二の独自性「MIXX POP」の代表作であるという本楽曲を、圧巻の歌唱力と表現力光る一発撮りにてパフォーマンス。◆◆◆■NMIXX LILYコメント私たちにとって今回が一発撮りでの撮影はほぼ初め