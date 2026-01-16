サッカーＪ１東京Ｖは１６日、ユース所属のＭＦ仲山獅恩（１８）がトップチームに昇格することが決定したことを発表した。ジュニアユースから下部組織でプレーしているアタッカーは、２５年度の高校年代最高峰の大会「高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグＥＡＳＴ」で１６得点をマークして得点王に輝くなどクラブ期待の逸材。昇格が決まり「Ｊ１優勝しましょう。よろしくお願いいたします」と短い言葉に思いを込めた。１２月