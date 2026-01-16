1月15日に来日したイタリアのジョルジャ・メローニ首相(49)が16日、自身のSNSを更新し、高市早苗首相(64)との2ショットを公開した。 【写真】ちょっとかわいくし過ぎかも…“アニメ化”したメローニ氏＆高市氏 「2つの遠い国、しかし、ますます近づいています。友情と調和を」とコメントし、2人とも満面の笑み。さらにAI生成とみられる“アニメ化”した2人の画像も添えた。 高市氏とメローニ氏は2025年