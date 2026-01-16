YouTuberのヒカルが、16日までに自身のYouTubeを更新。「僕の人生史上で、最も大きな決断の一つ」として、都内に総額39億円の家を購入したことを報告した。 【写真】2025年は激動…進撃のノアとの「オープンマリッジ」も ヒカルは「東京に37億円の家をガチで買いました。もう決済上がってます」と報告。現在、月額の家賃330万円の家に住んでいるが「YouTuberって特殊な職業なんで、どうしても住むところが難しいんです