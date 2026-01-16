資料高松市中央卸売市場の特別開放 高松市中央卸売市場（高松市瀬戸内町）を一般の人に開放する2026年最初の「特別開放」が、1月24日午前8時から行われます。 普段は登録業者しか利用できない市場の水産物棟の仲卸店舗などを一般の人に開放し、鮮魚・野菜・果物・花など旬の生鮮食料品などの買い物を楽しんでもらうものです。 会場では水産職員の解説付きで魚に触れ合うことのできる「おさかなタッチプール」も