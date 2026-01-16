アヤックスも佐野航大の獲得を調査、移籍金は最大36億円超の可能性昨年、日本代表に初選出されたオランダ1部NECのMF佐野航大に、国内の名門クラブが関心を示している。オランダメディア「Ajax Showtime」は、アヤックスが佐野の獲得に向けてNECに問い合わせを行ったと報じた。同メディアによると、「過去6か月間で多くのクラブがNECに接触しており、PSV、フェイエノールト、そしてアヤックスも問い合わせを行っている」という