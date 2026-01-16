サガン鳥栖からベルギー1部へ「すごく楽しみにしています」ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は1月16日、J2のサガン鳥栖からFW新川志音（しんかわ・しおん）が完全移籍で加入することを正式に発表した。大阪府出身の新川は、2007年8月6日生まれの18歳。スピードとアグレッシブなプレーが特徴のストライカーだ。2025シーズンにサガン鳥栖でプロキャリアをスタートさせ、今回が初の海外挑戦となる。STVVの立石敬之CEOは