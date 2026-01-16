全国で17日から始まる大学入学共通テストを前に、山形市の山形東高校では受験生を激励する「出陣式」が行われました。応援団による激励や教員からのユニークなエールが送られました。山形東高校では毎年、受験前の伝統行事として出陣式を行っていて、ことしは3年生236人が共通テストに臨みます。式では応援団のほか、教員や保護者の代表が生徒たちにエールを送りました。山形東高校応援団鈴木智也団長「頑張れ頑