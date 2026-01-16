山形県立河北病院と寒河江市立病院を統合して整備する新病院の基本計画案が16日、初めて公表されました。一般病床は140床で、東北地方の公立病院としては初めて全室個室化となる予定です。統合再編は現在の寒河江市立陵東中学校の敷地内に新病院を整備し、2031年中の開業を目指しています。16日に寒河江市で開かれた協議会で、県の担当者が基本計画案を初めて示しました。新病院には一般病床140床を設け、全室を個室とします。東北