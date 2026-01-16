立憲民主党と公明党が新党を結成し、16日、党名を「中道改革連合」と発表しました。立憲から出馬予定だった山形県選挙区の2人のうち、現職は入党の意向を示した一方、新人は現時点で明言を避けました。立憲民主党と公明党は15日夕方、高市政権に対抗する「中道改革」の勢力として新党を結成すると明らかにし、16日午後、党名を「中道改革連合」と発表しました。近く行われる見通しの解散総選挙には、県内から立憲民主党公認で県1区