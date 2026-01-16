国道のトンネル工事のため運休していたJR陸羽西線が16日から運転を再開しました。およそ3年8か月ぶりの運転再開に利用客からは喜びの声が聞かれました。新庄市のJR新庄駅では、早朝から陸羽西線の始発列車を利用する人や運転再開に駆け付けた鉄道ファンがホームを訪れました。陸羽西線は並行する国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事で2022年5月から運休が続いていました。埼玉から訪れた人「トンネル工事の進捗状況を1か