１６日、メンテナンス中の「中国天眼」。（ドローンから、平塘＝新華社記者／欧東衢）【新華社貴陽1月16日】中国科学院は、同院紫金山天文台が中心となり、国内外の複数の研究機関と共同で進めた研究チームが、貴州省にある500メートル球面電波望遠鏡（FAST、通称「中国天眼」）を用いて重要な成果を上げたと発表した。研究チームは今回、リピート型の高速電波バースト（FRB）について、ファラデー回転量が急激に跳ね上がり、